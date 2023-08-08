Астролог определила знаки зодиака, которые часто считаются лучшими друзьями

По словам астролога Ольги Сохолтуевой, представители воздушных и водных знаков зодиака, как правило, преуспевают в установлении дружеских отношений по сравнению с другими, сообщает Москва24.

Фото: sakhaday.ru

Весы, несмотря на свою дружелюбную и общительную натуру, подходят к отношениям с практическим складом ума. Они могут попытаться извлечь какую-то выгоду из своей дружбы, объяснила Сохолтуева.

Водолей и Близнецы характеризуются как беззаботные и забавные, но они часто избегают брать на себя какие-либо обязательства в своих отношениях. Они могут легко установить контакт с кем угодно и подружиться со многими, но преданность, возможно, не является их сильной стороной.

Самые верные друзья встречаются среди водных знаков — Рыб, Раков и Скорпионов. Хотя внешне они не так общительны, как представители воздушной стихии, они известны своей непоколебимой приверженностью дружбе, которую они формируют.

Сохолтуева отметила, что представители этих водных знаков отдают предпочтение поддержанию долгосрочных связей. Они становятся глубоко эмоционально вовлеченными в свои взаимодействия, часто обмениваясь энергией со своими спутниками.

В предыдущей оценке эксперт по китайской метафизике Ольга Фандорина определила самые романтичные знаки зодиака, включая Тельца, Льва, Скорпиона и Стрельца. Эти знаки известны тем, что привносят нежность и вдохновение в свои отношения, подчеркнула Фандорина.

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