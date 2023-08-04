Ясновидящая Кажетта назвала три знака зодиака, которых ждёт успех в августе

1:39 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Последний месяц лета не только даёт особое ощущение романтики, но и может принести значительные перемены в жизни. Ясновидящая Кажетта рассказала "Вечерней Москве", какие знаки зодиака могут ожидать счастья в августе.

Фото: sakhaday.ru

Тельцам следует подготовиться к предстоящим испытаниям, которые начнутся в начале августа. Они могут экспериментировать с работой и даже подумывать о смене места работы или сферы деятельности. Их способность мыслить как рационально, так и творчески поможет им быстрее подняться по лестнице успеха. Они могут сотрудничать с влиятельными бизнесменами или лидерами общественного мнения. Также вероятны административные задачи или продвижение по службе на руководящую должность.

Скорпионы могут подумать о смене работы в августе, главным образом из-за их неудовлетворенности текущей зарплатой по сравнению с объёмом выполняемой ими работы. Однако они получат поддержку от своего начальства и коллег. В этом месяце им необходимо проявлять уверенность в работе или бизнесе. Коллеги и конкуренты могут испытывать зависть из-за их успеха, поэтому они должны быть осторожны в словах и действиях и знать, как справляться с негативом.

Водолеям следует составить план или расписание для достижения долгосрочных целей. Август будет удачным для них на профессиональном фронте. Работа над проектами, которые важны лично для них, повысит производительность труда. Это месяц, когда Водолеи наконец-то смогут воплотить в жизнь то, к чему давно стремились.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.