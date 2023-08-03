Мизинец отвечает за стиль общения, проявление коммуникативных навыков, именно поэтому по нему часто и выбирают будущую профессию. Как сообщает сайт Москва 24, ссылаясь на хироманта Татьяну Елькину, главное здесь посмотреть на длину пальца.
Если мизинец короткий, то это говорит о преобладании в человеке неформального стиля общения: больше подойдёт работа с детьми.
У обладателей мизинца, длина которого доходит до начала верхней фаланги безымянного пальца, лучше всего получится реализовать себя в профессиях делового характера, где главенствует академическая речь.
Важно в этом случае, во-первых, определить для себя стиль вашего общения и придерживаться его. Если вы будете притворяться, то это сразу вызовет внутренний дискомфорт, а коммуникация не будет выглядеть искренней.
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