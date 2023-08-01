Август станет месяцем испытаний, сообщила дипломированный психолог и сертифицированный нумеролог Эндже Гарифуллина. По словам эксперта, людей ждут риски, обманы и конфликты.
По словам нумеролога-психолога, особенно важно придерживаться "календаря" эмоций:
"Испытания будут разные: риски, обманы, конфликты, игромания и шопоголизм, — пояснила эксперт "Вечерней Москве". — Начиная новый этап жизни, в августе мы можем либо поддаться искушению и влечению, либо отказаться от этой авантюры".
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