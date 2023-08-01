Нумеролог Гарифуллина предупредила о сложном августе: риски, обманы и конфликты

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Август станет месяцем испытаний, сообщила дипломированный психолог и сертифицированный нумеролог Эндже Гарифуллина. По словам эксперта, людей ждут риски, обманы и конфликты.

Фото: ofigeno.ru

По словам нумеролога-психолога, особенно важно придерживаться "календаря" эмоций:

с 1 по 7 августа — следите за словами. Любое неудачное высказывание может обернуться против вас и "подмочить" репутацию.

с 8 по 14 августа — время загадывать желания. Энергия позволит воплотить мечты в короткие сроки.

с 15 по 21 августа — "рабочая неделя". Прибавится хлопот и ответственных заданий.

с 22 по 28 августа — возможны проблемы с налоговыми органами или банковской системой. Старайтесь решать их сразу же — промедление может усугубить ситуацию.

"Испытания будут разные: риски, обманы, конфликты, игромания и шопоголизм, — пояснила эксперт "Вечерней Москве". — Начиная новый этап жизни, в августе мы можем либо поддаться искушению и влечению, либо отказаться от этой авантюры".