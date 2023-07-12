Чтобы настроить себя на первый поход в спортзал и не забросить тренировки, нужна мотивация. По словам астролога Елены Борисовой, у представителей каждого знака зодиака она своя на конкретный период.
Так, по словам астролога, сейчас знаки зодиака находятся под влиянием планеты Марс.
Для Овнов в этот период лучшей мотивацией подтянуть тело станет жажда чего-то нового. Борисова советует сходить на пробную тренировку. Велик шанс, что Овны влюбятся в спорт.
"Для тех, у кого Марс в Весах, лучший стимул — похудеть для кого-то. Им достаточно влюбиться или захотеть, чтобы в них все влюблялись. Также приступить к тренировкам они могут ради одежды", — цитирует астролога (сайт) Москва 24.
"Человек с Марсом в Водолее будет с радостью заниматься, если тренировки дадут ему возможность пообщаться с другими людьми. Можно пойти заниматься за компанию с друзьями", — пояснила эксперт.
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