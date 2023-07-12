Астролог проинформировала россиян, какая мотивация заняться спортом нужна разным знакам зодиака

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Чтобы настроить себя на первый поход в спортзал и не забросить тренировки, нужна мотивация. По словам астролога Елены Борисовой, у представителей каждого знака зодиака она своя на конкретный период.

Фото: sakhaday.ru

Так, по словам астролога, сейчас знаки зодиака находятся под влиянием планеты Марс.

Для Овнов в этот период лучшей мотивацией подтянуть тело станет жажда чего-то нового. Борисова советует сходить на пробную тренировку. Велик шанс, что Овны влюбятся в спорт.

Марс в Тельце — лучшей мотивацией станет "ностальгия" по ощущениям, когда они были на пике своей спортивной формы.

— лучшей мотивацией станет "ностальгия" по ощущениям, когда они были на пике своей спортивной формы. Марс в Близнецах — для этого знака лучшим решением станет таким образом завязать новые знакомства.

— для этого знака лучшим решением станет таким образом завязать новые знакомства. Марс в Раке — представителям этого знака нужно проявить фантазию и представить, как их тело становится сильным и пластичным.

— представителям этого знака нужно проявить фантазию и представить, как их тело становится сильным и пластичным. Марс во Льве — лучше мотивации нельзя представить, чем дух соперничества. Выберите себе идеал и состязайтесь с ним.

— лучше мотивации нельзя представить, чем дух соперничества. Выберите себе идеал и состязайтесь с ним. Марс в Деве — представителям стоит задуматься о здоровье и проанализировать своё самочувствие. Решение отправиться в зал придёт само собой.

"Для тех, у кого Марс в Весах, лучший стимул — похудеть для кого-то. Им достаточно влюбиться или захотеть, чтобы в них все влюблялись. Также приступить к тренировкам они могут ради одежды", — цитирует астролога (сайт) Москва 24.

Марс в Скорпионе — лучшая мотивация — её отсутствие. Знаки полностью способны контролировать свою лень, однако, плюсом может стать места "измениться до неузнаваемости".

— лучшая мотивация — её отсутствие. Знаки полностью способны контролировать свою лень, однако, плюсом может стать места "измениться до неузнаваемости". Марс в Козероге — эти люди выбирают спорт тогда, когда решают дать себе дополнительную нагрузку. По словам астролога, мотивацией может стать избавление от вредных привычек.

"Человек с Марсом в Водолее будет с радостью заниматься, если тренировки дадут ему возможность пообщаться с другими людьми. Можно пойти заниматься за компанию с друзьями", — пояснила эксперт.

Марс в Рыбах — "рыбкам" спорт помогает украсить свою жизнь и разнообразить будни. Мотивацией могут стать новые знакомые и смена привычной обстановки.