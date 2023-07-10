Астролог Шустина назвала топ знаков зодиака, которые считаются самыми заботливыми отцами

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Если женщина хочет, чтобы у её ребёнка был хороший отец, ей стоит присмотреться к мужчинам определённого знака зодиака. Астролог Евгения Шустина перечислила самых заботливых.

Фото: polevskoy.ru

Возглавляют его Раки. Они будут оберегать своё чадо даже во взрослом возрасте. Тельцы на втором месте, так как любят семью, уют и свой дом. Они балуют своих детей, но требовательны в воспитании и перечить, им не стоит.

Скорпионы, несмотря на свою строгость, дают своим детям надёжную защиту, сообщает Москва 24. Девы весьма ответственны и внимательны. Стрельцы нацелены на будущее и, воспитывая своих детей, вкладывают силы и средства в высшее образование и путешествия.

Водолеи со своими чадами находятся на равных. Поэтому детям всегда есть чем заняться вместе с отцом. Практически такая же ситуация и с Близнецами, они для своих детей прежде всего друзья. Весы всегда стремятся создать гармонию в семье, защищают детей и учитывают их интересы, рассказывает астролог.

Завершают топ Львы — щедрые и заботливые отцы. Но заниматься детьми они будут неохотно, так как сами ещё дети.