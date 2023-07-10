Если женщина хочет, чтобы у её ребёнка был хороший отец, ей стоит присмотреться к мужчинам определённого знака зодиака. Астролог Евгения Шустина перечислила самых заботливых.
Возглавляют его Раки. Они будут оберегать своё чадо даже во взрослом возрасте. Тельцы на втором месте, так как любят семью, уют и свой дом. Они балуют своих детей, но требовательны в воспитании и перечить, им не стоит.
Скорпионы, несмотря на свою строгость, дают своим детям надёжную защиту, сообщает Москва 24. Девы весьма ответственны и внимательны. Стрельцы нацелены на будущее и, воспитывая своих детей, вкладывают силы и средства в высшее образование и путешествия.
Водолеи со своими чадами находятся на равных. Поэтому детям всегда есть чем заняться вместе с отцом. Практически такая же ситуация и с Близнецами, они для своих детей прежде всего друзья. Весы всегда стремятся создать гармонию в семье, защищают детей и учитывают их интересы, рассказывает астролог.
Завершают топ Львы — щедрые и заботливые отцы. Но заниматься детьми они будут неохотно, так как сами ещё дети.
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