Астролог Фандорина рассказала, кому повезет с финансами в первой половине июля

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Эксперт по китайской метафизике, астролог и физиогномист Ольга Фандорина рассказала, кого будет ждать финансовый успех в июле.

Как сообщает Москва 24, до 6 июля финансовый успех будет ждать людей, у которых год рождения заканчивается на цифры 2, 3, 4 и 5. Также удача в финансах будет благоволить тем, кто родился в феврале, марте, ноябре и декабре любого года.

После 6 июля успех в финансовых вопросах будет ждать рождённых в феврале и марте, а также тех, чей год рождения заканчивается на цифру 4.

В двойне удача будет сопутствовать людям, которые родились в год с цифрой 5 на конце. В частности, у этих людей могут появиться хорошие помощники.

Тем, кто родился в годы, заканчивающиеся цифрой 8, в июле следует предпринять максимум усилий в профессиональной деятельности.

Также Фандорина отметила, что всем, вне зависимости от даты рождения, следует активно заниматься текущими делами, которые связаны с деньгами и бизнесом в период с 7 по 12 и 16 июля.

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