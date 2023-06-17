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Астролог из Новосибирска предсказала исход СВО

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Надеяться на скорое завершение украинского конфликта и специальной военной операции не приходится, сообщила новосибирский астролог Ольга Куликова.

Астролог из Новосибирска предсказала исход СВО
Фото: redstar.ru

По её словам, вероятно, окончание конфликта возможно только в 2024–2025 годах. Кроме прочего, это время станет переломным для России, и появится новый виток развития.

"Это будет период реформ, сопровождающийся новым витком", — пояснила астролог Сиб.фм после изучения мунданной карты России.

Новые направления для развития страны появятся и в экономическом плане.

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Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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