Надеяться на скорое завершение украинского конфликта и специальной военной операции не приходится, сообщила новосибирский астролог Ольга Куликова.
По её словам, вероятно, окончание конфликта возможно только в 2024–2025 годах. Кроме прочего, это время станет переломным для России, и появится новый виток развития.
"Это будет период реформ, сопровождающийся новым витком", — пояснила астролог Сиб.фм после изучения мунданной карты России.
Новые направления для развития страны появятся и в экономическом плане.
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