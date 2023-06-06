Астролог Лебеденко проинформировала знаки зодиака о приоритетах в любви

Астролог Анна Лебеденко рассказала, как поддержать разным знакам зодиака баланс карьеры, здоровья и отношений на этой неделе.

Фото: ok-magazine.ru

По словам астролога, что касается работы, то стоит проявить гибкость и стать более отзывчивым и дружелюбным к коллегам. Чтобы сохранить хорошее самочувствие, стоит отказаться от алкоголя, пить больше воды и не допускать отёков тела, рассказала собеседник Радио 1.

А вот что касается амурных дел, то Лебеденко посоветовала обратить внимание на аспекты каждому знаку зодиака.

Так, по её словам, Овнам необходимо больше позитива и делиться настроем с окружающими. Близкие люди обязательно заметят "волну".

необходимо больше позитива и делиться настроем с окружающими. Близкие люди обязательно заметят "волну". Тельцам стоит сконцентрировать своё внимание на работе, а любовные дела лучше отложить.

стоит сконцентрировать своё внимание на работе, а любовные дела лучше отложить. Близнецам лучше отнестись ко всему философски, чтобы достигнуть гармонии.

лучше отнестись ко всему философски, чтобы достигнуть гармонии. Для Раков и Львов на этой неделе очень важны чувства, но лучше не пренебрегать личными задачами и целями.

на этой неделе очень важны чувства, но лучше не пренебрегать личными задачами и целями. Девам стоит обратить внимание на творчество, оно поможет сохранить свои увлечения.

стоит обратить внимание на творчество, оно поможет сохранить свои увлечения. Что же касается Весов , то неделя обещает быть радостной. Эксперт советует не терять оптимизма.

, то неделя обещает быть радостной. Эксперт советует не терять оптимизма. Скорпионам лучше позаботиться о своём здоровье, остальное, как говорится, приложится.

лучше позаботиться о своём здоровье, остальное, как говорится, приложится. Стрельцам пророчат успехи в карьере, возможно, даже повышение. А вот Козероги попытаются обрести гармонию в уединении, вдали от рутинных дел и суеты.

пророчат успехи в карьере, возможно, даже повышение. А вот попытаются обрести гармонию в уединении, вдали от рутинных дел и суеты. У Водолея поменяется круг общения и появятся новые интересы. А Рыбам поможет проницательность. Они легко и быстро смогут разобраться в сложных ситуациях.