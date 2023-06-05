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Венера в знаке Льва: астролог рассказал каким знакам зодиака повезет в любви

1:16
Гороскопы

Астролог Анастасия Грохотова рассказала каким знакам зодиака повезет в любви в период нахождения Венеры в знаке Льва. Об этом сообщает Москва 24.

Венера в знаке Льва: астролог рассказал каким знакам зодиака повезет в любви
Фото: phonoteka.org

Особенно повезет Львам, Овнам и Стрельцам. Планета любви пройдет в знак Льва сегодня, 5 июня и пробудет в нем до 9 октября.

"В этот период люди станут очень восприимчивыми к похвале и знакам внимания. Комплименты будут иметь большое воздействие как на женщин, так и на мужчин", — утверждает Грохотова.

Что касается одиноких людей, то с высокой долей вероятности у них возрастет количество романтических встреч и легкого флирта.

Женщины указанных знаков зодиака будут готовы к приключениям и будут стараться обольщать мужчин.

Кроме того, считает астролог, неплохие шансы на романтические отношения и любовные связи имеют Близнецы и Весы.

Что касается Скорпионов и Тельцов, то им повезет меньше. Неудачи на любовном поприще могут привезти к скандальному поведению. Сложным данный период будет и для Водолеев с Козерогами: у них возникнет потребность в любви, которая пока им недоступна.

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Автор Антон Исаков
Антон Исаков — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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