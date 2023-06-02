Астролог Анна Барбашина дала прогноз для всех знаков зодиака на первый месяц лета, добавив, что многих россиян ждут интересные изменения.
По её словам, Овны в начале летнего сезона будут много лениться на работе, а всё свободное время тратить на развлекательные поездки. Она отметила, что Тельцам в июне следует избегать возможных травм. Кроме того, их ждут интересные романтические встречи, указала эксперт. Как пояснила астролог, Близнецам придётся много работать летом и решать проблемы с противоположным полом.
"Надо помнить — выход есть всегда", — сказала Барбашина в беседе с ФАН.
Она добавила, что Ракам предстоит жить в режиме многозадачности, причём попытки сжульничать не приведут к успеху. Эксперт подчеркнула: для Львов лето будет активным и инициативным, для Дев — "конфетно-букетным", а для Весов — очень удачным во всех отношениях. По мнению астролога, Скорпионы в июне могут попробовать себя в чём-то новом, при этом следует тщательно взвешивать собственные возможности.
Стрельцов ждёт непростое начало лета из-за появления препятствий на пути к достижению целей, а Козероги будут жить под девизом "Всё смешалось в доме Облонских", ведь запланированные мероприятия могут постоянно сдвигаться по разным причинам, уточнила специалист.
Она порекомендовала Водолеям планировать поездки и различные встречи на июнь, Рыбам — находить время как для ярких впечатлений, так и для работы.
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