Ведический астролог рассказала, чем грозит полнолуние 4 июня

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Наступившая неделя обещает быть творческой и благоприятной. Главным событием является полнолуние, которое ожидается в воскресенье. В этот день лучше всего проанализировать свои чувства и не вступать в конфликты. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.

Фото: pixabay.com

Гороскоп на неделю с 31 мая по 4 июня

31.05, среда

День Меркурия, Луна в Деве, Луна растущая

Среда полна творческих и активных энергий. Сегодня можно вступать в брак и покупать новую одежду. День подходит для коротких поездок и просто наслаждения жизнью.

01.06, четверг

День Юпитера, Луна в Весах, Луна растущая

Четверг — благоприятный день для покупки транспортного средства или же посещения друзей. Сегодня можно заниматься ремонтом и решением бытовых вопросов.

02.06, пятница

День Венеры, Луна в Весах, Луна растущая

Энергии пятницы довольно противоречивы. Сегодня лучше всего посвятить время решению текущих вопросов. Также сегодня лучше воздержаться от принятия важных решений.

03.06, суббота

День Сатурна, Луна в Скорпионе, Луна растущая

В субботу преобладают лёгкие и творческие энергии. Сегодня можно заниматься любимым хобби, начинать обучение и покупать новые украшения и одежду.

04.06, воскресенье

День Солнца, Луна в Скорпионе, Полнолуние

В воскресенье преобладают благотворные полнолунные энергии. Сегодня лучше всего посвятить время медитативным практикам и практикам заземления. Следите за своими эмоциями и избегайте конфликтов.