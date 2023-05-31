Наступившая неделя обещает быть творческой и благоприятной. Главным событием является полнолуние, которое ожидается в воскресенье. В этот день лучше всего проанализировать свои чувства и не вступать в конфликты. Более подробно — в нашем еженедельном гороскопе от ведического астролога Светланы Кройцер.
31.05, среда
День Меркурия, Луна в Деве, Луна растущая
Среда полна творческих и активных энергий. Сегодня можно вступать в брак и покупать новую одежду. День подходит для коротких поездок и просто наслаждения жизнью.
01.06, четверг
День Юпитера, Луна в Весах, Луна растущая
Четверг — благоприятный день для покупки транспортного средства или же посещения друзей. Сегодня можно заниматься ремонтом и решением бытовых вопросов.
02.06, пятница
День Венеры, Луна в Весах, Луна растущая
Энергии пятницы довольно противоречивы. Сегодня лучше всего посвятить время решению текущих вопросов. Также сегодня лучше воздержаться от принятия важных решений.
03.06, суббота
День Сатурна, Луна в Скорпионе, Луна растущая
В субботу преобладают лёгкие и творческие энергии. Сегодня можно заниматься любимым хобби, начинать обучение и покупать новые украшения и одежду.
04.06, воскресенье
День Солнца, Луна в Скорпионе, Полнолуние
В воскресенье преобладают благотворные полнолунные энергии. Сегодня лучше всего посвятить время медитативным практикам и практикам заземления. Следите за своими эмоциями и избегайте конфликтов.
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