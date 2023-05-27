Астролог Кройцер: эти выходные будут непростыми

0:52 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Прошедшая неделя была в целом довольно благоприятной. Её энергии были созидательными и позитивными. О том, каким будут выходные, рассказала читателям Pravda.Ru ведический астролог Светлана Кройцер.

Фото: личный архив

Суббота — 27 мая

День Сатурна, Луна во Льве, Луна растущая

В субботу продолжают сохраняться непростые энергии. Не выясняйте сегодня отношения, постарайтесь сохранять спокойствие и рассудительность. Если есть в этом необходимость, проведите ревизию накопившихся вещей и освободитесь от ненужных.

Воскресенье — 28 мая

День Солнца, Луна во Льве, Луна растущая

В воскресенье преобладают сложные энергии. Сегодня лучше не принимать важных решений. Постарайтесь пережить день максимально спокойно.