Прошедшая неделя была в целом довольно благоприятной. Её энергии были созидательными и позитивными. О том, каким будут выходные, рассказала читателям Pravda.Ru ведический астролог Светлана Кройцер.
Суббота — 27 мая
День Сатурна, Луна во Льве, Луна растущая
В субботу продолжают сохраняться непростые энергии. Не выясняйте сегодня отношения, постарайтесь сохранять спокойствие и рассудительность. Если есть в этом необходимость, проведите ревизию накопившихся вещей и освободитесь от ненужных.
Воскресенье — 28 мая
День Солнца, Луна во Льве, Луна растущая
В воскресенье преобладают сложные энергии. Сегодня лучше не принимать важных решений. Постарайтесь пережить день максимально спокойно.
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