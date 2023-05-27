Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Турпром: туристы из РФ опередили немцев и вышли в лидеры по турпотоку в Турцию
Украинский актёр Алексей Горбунов выразил поддержку актёру из РФ Дмитрию Назарову
Baijiahao: США направили свой самый лучший авианосец прямо в капкан России
Военный аналитик Рыбарь спрогнозировал сценарий контрнаступления ВСУ
Виды декоративного подсолнечника: что выбрать для сада
Врач рассказала, как серотонин помогает похудеть
В результате миномётного обстрела Курской области боевиками ВСУ погиб мирный житель
Патриарх Кирилл запретил в служении священника, воспротивившегося передаче иконы "Святая Троица" РПЦ
РВ: военные России продавили фронт в Харьковской области на два километра

Астролог Кройцер: эти выходные будут непростыми

0:52
Гороскопы

Прошедшая неделя была в целом довольно благоприятной. Её энергии были созидательными и позитивными. О том, каким будут выходные, рассказала читателям Pravda.Ru ведический астролог Светлана Кройцер.

Астролог Кройцер: эти выходные будут непростыми
Фото: личный архив

Суббота — 27 мая

День Сатурна, Луна во Льве, Луна растущая

В субботу продолжают сохраняться непростые энергии. Не выясняйте сегодня отношения, постарайтесь сохранять спокойствие и рассудительность. Если есть в этом необходимость, проведите ревизию накопившихся вещей и освободитесь от ненужных.

Воскресенье — 28 мая

День Солнца, Луна во Льве, Луна растущая

В воскресенье преобладают сложные энергии. Сегодня лучше не принимать важных решений. Постарайтесь пережить день максимально спокойно.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
Популярное
В Ростове ищут 39 вооружённых дезертиров из ЛНР

Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.

Полиция Ростова проверит данные о побеге 39 вооружённых бойцов "Шторм Z" из Лисичанска
В оперштабе Краснодарского края подтвердили информацию о взрыве в центре Краснодара
Оперштаб подтвердил взрыв в центре Краснодара
Сатановский: единственный способ одолеть США — создать проблемы внутри
Беспощадный бой на северном фланге Артёмовска: 200-я бригада сдерживает натиск ВСУ
Вся наша история написана "русской правдой" Сергей Лебедев Россия победит, если изменится к лучшему Виктор Пахомов Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев
Украина требует от ФРГ ракеты, способные атаковать Москву — FAZ
О вредных продуктах для щитовидной железы рассказали эксперты
Корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под правлением Starlink
Корабль "Иван Хурс" атаковали западные дроны под правлением Starlink
Последние материалы
Врач рассказала, как серотонин помогает похудеть
В результате миномётного обстрела Курской области боевиками ВСУ погиб мирный житель
Патриарх Кирилл запретил в служении священника, воспротивившегося передаче иконы "Святая Троица" РПЦ
РВ: военные России продавили фронт в Харьковской области на два километра
Бархатцы: выращивание и уход за растением
Radio ZET: в Польше выразили недовольство из-за путешествующих по миру россиян
Военкор Поддубный рассказал о подготовке диверсанток в "Украинской женской гвардии"
Соловьёв призвал посадить Игоря Стрелкова за дискредитацию ВС РФ
Последний член семьи певицы РФ Аллы Пугачёвой покинул Россию
Боевики ВСУ продолжают обстреливать Шебекино в Белгородской области
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников