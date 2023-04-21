Не могут не толстеть: три знака Зодиака, которым не уклониться от полноты

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Астрологи утверждают, что некоторые знаки зодиака склонны к набору веса с возрастом больше, чем другие, и даже упражнения или диеты не всегда помогают им сохранять свою форму. В данном случае мы рассмотрим топ-3 знаков зодиака, которые склонны к полноте.

Телец занимает первое место среди склонных к полноте знаков зодиака. Этот знак обычно предпочитает размеренный образ жизни, а еда является одним из главных удовольствий для них. У Тельцов часто возникают проблемы с занятиями спортом, и если они не следят за своим весом до 30 лет, то после 45 лет они могут начать комплексовать из-за лишнего веса.

Водолеи тоже склонны к набору веса со временем. Они часто не следуют режиму и не посещают тренировки, что может привести к проблемам с лишним весом. Чем старше становятся Водолеи, тем труднее им сохранять свою форму. Астрологи рекомендуют заниматься спортом и тренировать силу воли уже в раннем возрасте для того, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Львы не привыкли отказывать себе ни в чем. Их сложно заставить следовать режиму питания или придерживаться диеты, поэтому рано или поздно им придется серьезно заняться своим здоровьем, чтобы скорректировать свой вес.

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