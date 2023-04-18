Гороскоп для Водолея на сегодня: "Ждут изменения в здоровье"

2:03 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Водолеям придётся сегодня адаптировать энергии дня под себя при создании плана действий. Придётся глубоко погрузиться в текущие проблемы, оценить обстоятельства и найти своё место в жизни, истинное предназначение, считают астрологи.

Сегодня идеальный день для размышлений о тайнах жизни. Шанс для Водолея бросить вызов самому себе и внести важные коррективы в жизнь. Дух этого дня просит заглянуть за пределы настоящего, подвести итоги и спланировать будущее. Появляются благоприятные вибрации в любовных и карьерных делах, но это может быть время колебаний денежного потока, изменений в здоровье и неустойчивого уровня энергии.

Любовный гороскоп

Найдите время, чтобы поговорить с вашим партнёром откровенно. Открытость — тема этого дня, поэтому исследуйте области, которые заставляют чувствовать себя уязвимыми, но не забывайте общаться и быть твердыми в своих принципах.

Карьерный гороскоп

Водолеи могут сосредоточиться на понимании того, откуда берутся препятствия в построении карьеры, искать цель, стоящую за определённым опытом работы, и пытаться оценить прогресс. Неприятные или повторяющиеся задачи сегодня стали терпимыми, и эти проекты можно было бы вывести на новый уровень творческой свободы.

Свойства Водолея

Сила: терпеливый, идеальный, дружелюбный, добрый, независимый, рассудительный.

Слабость: непослушный, либерал, бунтарь.

Элемент: Воздух

Планета-покровитель: Уран.

Удачный день: суббота.

Счастливый цвет: тёмно-синий.

Счастливое число: 22.

Счастливый камень: синий сапфир.

Таблица совместимости знаков

Природная близость: Овен, Близнецы, Весы, Стрелец.

Хорошая совместимость: Лев, Рак, Дева, Козерог, Рыбы.

Минимальная совместимость: Телец, Скорпион.

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