Астролог Олеся Ракунова рассказала о том, что 6 апреля начнётся "розовое" полнолуние, которое поможет правильно построить отношения с партнёром. Она отметила, что такое необычное название ему дали индейцы, потому что полнолуние проходило во время цветения розовых полевых цветов.
Ракунова сообщила, что в целом полнолуние работает как некий "катализатор всех эмоциональных процессов": что успело накопиться на растущей Луне до него, то и проявится максимально заметно.
Астролог подчеркнула, что в полнолуние эмоции часто льются через край, поэтому многие могут испытывать напряжение и перепады настроения. Об этом сообщает Москва 24.
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