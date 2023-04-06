Астролог Ракунова рассказала, что "розовое" полнолуние 6 апреля поможет разобраться в себе

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Астролог Олеся Ракунова рассказала о том, что 6 апреля начнётся "розовое" полнолуние, которое поможет правильно построить отношения с партнёром. Она отметила, что такое необычное название ему дали индейцы, потому что полнолуние проходило во время цветения розовых полевых цветов.

Ракунова сообщила, что в целом полнолуние работает как некий "катализатор всех эмоциональных процессов": что успело накопиться на растущей Луне до него, то и проявится максимально заметно.

Астролог подчеркнула, что в полнолуние эмоции часто льются через край, поэтому многие могут испытывать напряжение и перепады настроения. Об этом сообщает Москва 24.