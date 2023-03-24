Ясновидящие и прорицатели утверждают, что Европу, несмотря на все её попытки спастись, ждёт жестокая война, которая начнётся летом 2023 года.
Так, ясновидящий из Польши Кшиштоф Яцковский заявил, что страна будет вовлечена в военные действия. В беседе с журналистами издания Interia провидец указал конкретные даты и места в стране, где якобы будут происходить эти события.
По его словам, "Запад якобы не хочет вооружённых действий, потому что они могут нарушить нынешний мировой порядок. Однако война может разразиться в любой момент, потому что Китай и Россия этот мировой порядок хотят изменить".
Что касается участия Польши в этом конфликте, то прорицатель считает, что Варшава подготовила свой план действий и скоро "этому плану дадут зеленый свет".
Также в Telegram обсуждают катрены Нострадамуса, в которых про 2023 год говорится про неисполнение соглашений: "Итак, договоры срываются в клочья, и кровь потечёт от словесной борьбы".
Есть у пророка и про затопление БПЛА США у Крыма ("Железная резвая птица у Таврики сгинет, на кайзера мира неистово злоба нахлынет" и через 200 восходов "от праха и пепла не видно небес и земли").
Кроме того, в его предсказаниях нашли нечто про "мост" и, возможно, превращение главкома ВСУ Валерия Залужного в президента: "Маньяк, политическим поднятый крахом, сменит генеральский на кайзерский пост".
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