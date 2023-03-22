Астролог Дёмин: жители Ростовской области станут свидетелями "парада" пяти планет 28 марта

0:56 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Заведующий астрономической обсерваторией парка имени Горького Николай Дёмин рассказал о том, что 28 марта жители Ростова-на-Дону и дончане смогут стать свидетелями парада планет. Он отметил, что в астрономии нет такого термина, поэтому событие будет уникальным.

Дёмин сообщил, что в небе в единую линию выстроятся планеты Меркурий, Венера, Марс, Юпитер и Уран, к которым присоединится Луна Земли. Более того, все объекты, за исключением Урана, будут видны невооруженным взглядом, а парад планет вместе с Ураном можно будет разглядеть только в любительский телескоп или бинокль.

Астролог подчеркнул, что парад планет будет видно сразу после заката, но наблюдать явление получиться не дольше 30 минут. Об этом передаёт rostovgazeta.ru.