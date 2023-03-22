Астролог Тиана Атлас заявила, что событие 23 марта изменит мир

1:20 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

23 марта наступит период, когда планета Плутон перейдёт в знак Водолея. Это событие приведёт к активному развитию новых технологий и периоду глубокой внутренней трансформации для всех людей. Об этом сообщила астролог и астропсихолог Тиана Атлас.

Как сообщает Москва 24, Плутон останется в знаке Водолея до 2044 года, и это будет периодом значительных перемен на мировой арене. Астролог отметила, что ожидается большой прогресс в области искусственного интеллекта, биотехнологий и исследований космоса.

Атлас также уточнила, что знак Водолея является самым демократически настроенным знаком, и его сочетание с Плутоном даёт мощный заряд энергии. Ранее в такой период происходили значительные исторические события: Великая французская революция и война за независимость США.

Этот период будет особенно благоприятным для Овнов, Близнецов, Весов и Стрельцов, которым откроются новые возможности. В то же время Тельцам, Львам, Скорпионам и Водолеям придётся столкнуться с препятствиями и менять свои устои, но несгибаемый характер этих знаков может привести к неожиданным результатам.