Астролог Сафронова объяснила, что необходимо сделать в день весеннего равноденствия 21 марта

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Бизнес-астролог Алина Сафронова рассказала россиянам, как провести день весеннего равноденствия, чтобы привлечь в свою жизнь благополучие.

Уже в этот вторник, 21 марта, наступит день весеннего равноденствия. По словам астролога, это удачное время для принятия решений и составления планов на будущее. Об этом сообщает Москва 24.

Более того, в этом году весеннее равноденствие совпадает с астрономическим Новым годом и новолунием. Сафронова отмечает, что завтра люди смогут ощутить большой прилив сил, желание изменить свою жизнь и подъём творческой энергии, поскольку в этот день солнце перейдёт в знак Овна.

В день весеннего равноденствия эксперт рекомендует строить планы на год, намечать цели, а также составлять карту желаний. Немаловажно избегать негативных эмоций и конфликтов с окружающими людьми.

Астролог также добавила, что конец первого весеннего месяца станет благоприятным временем для принятия важных решений.