Астролог: Девам, Рыбам, Близнецам и Стрельцам надо быть осторожнее в полнолуние 7 марта

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Сегодня, 7 марта, в 15:42 произойдёт полнолуние. Известно, что на некоторых людей оно сильно влияет, а кто-то и вовсе не замечает никаких изменений. Астролог Ольга Мазур рассказала, каким знакам зодиака стоит быть более внимательными к себе в этот напряжённый день.

В промежуток времени с 7 по 15 марта может наблюдаться раздражительность или неудовлетворённость. Для Дев, Рыб, Близнецов и Стрельцов этот период и вовсе станет проверкой на стойкость, выяснятся некие тайны, а на что-то они и вовсе смотреть не смогут, закрывая глаза на неприятную правду, сообщает Москва 24.

Этим знакам зодиака астролог рекомендует быть внимательными к оформлению документов, есть риск услышать пустые обещания.

Овны, Весы, Раки и Козероги в данный временной промежуток могут стать обидчивыми, заключила специалист.