Нумеролог Елена Файкина рассказала, что дата 23.02.2023 является удачной

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Астролог и психолог Елена Файкина сообщила, что на 23 февраля 2023 года лучше не планировать какие-либо процедуры, связанные с лицом. В то же время это хорошая дата для заключения брака.

Переоценивать значимость расстановки чисел в этой дате не стоит, передаёт слова эксперта сайт Москва 24. Файкина заявила, что с точки зрения астрологии это четвертый лунный день, который покажет, как окружающий мир реагирует на наши действия.

Также астролог рассказала, что дети, которые родятся 23 февраля 2023 года будут наделены колоссальной силой, жизнерадостностью, чувством благородства и справедливости. Из них вырастут остроумные, изобретательные, добродушные люди, которые с большим интересом смотрят в будущее.