Interia: ясновидящий Яцковский заявил, что Польша получила от Байдена три задания

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Известный польский ясновидящий Кшиштоф Яцковский считает, что конфликт на Украине может перерасти в полномасштабное столкновение России и Запада. На данный момент нет никаких признаков скорого завершения боевых действий, однако большинство людей до сих пор не осознают всю серьёзность ситуации, отметил он.

Яцковский полагает, что во время своего визита в Польшу президент США Джо Байден передал Варшаве три задания, одно из которых состоит в защите границы с Белоруссией. Также польская армия будет увеличиваться и перевооружаться, несмотря на то, что на территории Польши не будет войны, указал экстрасенс. Третье задание Байдена Варшаве — продолжать оказывать помощь Украине. По словам Яцковского, США хорошо наградят Польшу за военную поддержку киевского режима.

Также ясновидящий считает, что Байден провёл серьёзный разговор с Владимиром Зеленским и сделал ему интересное предложение.

"Яцковский сказал об этом в довольно расплывчатых выражениях, и, как он сам подчеркнул, это только его видение, которое не обязательно сбудется", — сообщает Interia.