Экстрасенс Янко предупредила Россию о провокациях в Донбассе после визита Байдена в Польшу

1:13 Your browser does not support the audio element. Гороскопы

Президент США Джо Байден планирует посетить Польшу. По мнению экстрасенса Галины Янко, глава Белого дома готовит для России ряд мелких провокаций в Донбассе, чтобы ещё сильнее "уколоть" Москву.

"На большее Байден не пойдёт. Он до дрожи в коленках боится президента России Владимира Путина. И я вижу, что с каждым днем этот страх усиливается", — указала она в беседе с "МК".

Экстрасенс считает, что американский лидер уже готов принять удар возмездия с российской стороны, поскольку Запад перешёл все так называемые красные линии. На этом фоне Байден всё чаще задумывается о переговорах с Путиным, но не сможет встретиться с ним лично.

"Разговора тет-а-тет с нашим Владимиром Владимировичем он просто не выдержит", — заявила Янко.

Ясновидящая считает, что переговорный процесс будет проходить в Белоруссии, после чего украинский конфликт закончится.

"Эти шакалята хотят создать атмосферу, что, мол, их боятся. Но на самом деле боятся они. И очень боятся. Скоро всё закончится, можете не сомневаться", — предсказала она.