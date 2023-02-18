Президент США Джо Байден планирует посетить Польшу. По мнению экстрасенса Галины Янко, глава Белого дома готовит для России ряд мелких провокаций в Донбассе, чтобы ещё сильнее "уколоть" Москву.
"На большее Байден не пойдёт. Он до дрожи в коленках боится президента России Владимира Путина. И я вижу, что с каждым днем этот страх усиливается", — указала она в беседе с "МК".
Экстрасенс считает, что американский лидер уже готов принять удар возмездия с российской стороны, поскольку Запад перешёл все так называемые красные линии. На этом фоне Байден всё чаще задумывается о переговорах с Путиным, но не сможет встретиться с ним лично.
"Разговора тет-а-тет с нашим Владимиром Владимировичем он просто не выдержит", — заявила Янко.
Ясновидящая считает, что переговорный процесс будет проходить в Белоруссии, после чего украинский конфликт закончится.
"Эти шакалята хотят создать атмосферу, что, мол, их боятся. Но на самом деле боятся они. И очень боятся. Скоро всё закончится, можете не сомневаться", — предсказала она.
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