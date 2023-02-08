Когда Юлий Цезарь впервые попытался вторгнуться в Британию, несколько кораблей потерпели крушение, потому что римляне не знали о сильных приливах в Атлантическом океане. Это стоит взять на заметку Овнам, предупреждают астрологи. Соберите информацию, прежде чем двигаться вперед и делать какие-либо важные заявления, которые могут привести к новым проблемам.
Овнам следует учесть, что совершённые ошибки должны служить своей цели. Нет ничего плохого в том, чтобы делать их, пока они помогают вам расти и приносят чувство спокойствия для будущего, которое вы хотите построить.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Землетрясение может улучшить отношения Сирии и Турции.