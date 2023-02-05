Президент США Джо Байден уже одобрил капитуляцию Украины во главе с лидером страны Владимиром Зеленским, заявила экстрасенс Мирелла Гасанова.
По словам ясновидящей, развязка украинского конфликта уже близка.
"Вскоре мы узнаем о капитуляции Зеленского. Ждать осталось недолго. Байден понимает, что Зеленскому осталось мало: он уже одобрил его капитуляцию. Повторюсь, в этом году мы будем наблюдать развязку конфликта", — описала свои прогнозы Гасанова "Московскому комсомольцу".
Как подчеркнула ясновидящая, на Украине сменится режим, а Россия построит на территории Незалежной военные базы, наподобие тех, что стоят в Германии. Также экстрасенс "увидела", что Киев выполнит все справедливые требования Москвы по новым территориям, в том числе и признает Крым.
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