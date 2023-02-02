Экстрасенс Ахметжанова предсказала скорый уход Байдена и Зеленского в отставку

Финалистка "Битвы экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова заявила, что президент США Джо Байден уже не справляется со своей ролью. Он осознаёт все проблемы и готов уйти в отставку, однако на данный момент ему не позволяют это сделать, считает она.

"Все заявления Байдена о том, что он планирует баллотироваться на новый срок, — просто игра", — указала ясновидящая.

Окружение главы Белого дома получает огромные деньги за счёт украинского конфликта, поэтому сейчас им выгодно то, что именно Байден является президентом и выполняет все указания. В скором времени, американский лидер покинет свой пост, а общественность сделает всё, чтобы это выглядело красиво, предсказала экстрасенс.

"В ближайшее время мы увидим события, которые потрясут весь мир", — заявила она в беседе с "МК".

По словам Ахметжановой, в ближайшее время с политической арены пропадёт и Владимир Зеленский, потому что его резкие заявления мешают Вашингтону. Более того, экстрасенс убеждена, что массовые отставки в Киеве происходят именно по приказу США.

"С Зеленским вскоре пройдут очень интересные события. Украиной он руководить не будет", — предсказала она.