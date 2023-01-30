Астролог Валентина Вильнер рассказала, как узнать свои "денежные дни" в феврале.
Избежать проблем с бюджетом поможет калькулятор Бацзы. С его помощью можно определить свои Столпы Удачи. Удача человека меняется каждые 10 лет, принося новые желания и события. Как сообщает Москва 24, Вселенная забирает деньги в дни "грабителя богатства", но если человек будет расходовать финансы в "денежные дни", то от "грабителя" можно откупиться.
Чтобы узнать, когда будут "денежные дни" необходимо в своём Столпе Удачи посмотреть, какой элемент соответствует понятию "грабитель богатства".
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