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Астролог Вильнер: "денежные дни" в феврале будут индивидуальны для каждого типа личности

Гороскопы

Астролог Валентина Вильнер рассказала, как узнать свои "денежные дни" в феврале.

Астролог Вильнер: "денежные дни" в феврале будут индивидуальны для каждого типа личности

Избежать проблем с бюджетом поможет калькулятор Бацзы. С его помощью можно определить свои Столпы Удачи. Удача человека меняется каждые 10 лет, принося новые желания и события. Как сообщает Москва 24, Вселенная забирает деньги в дни "грабителя богатства", но если человек будет расходовать финансы в "денежные дни", то от "грабителя" можно откупиться.

Чтобы узнать, когда будут "денежные дни" необходимо в своём Столпе Удачи посмотреть, какой элемент соответствует понятию "грабитель богатства".

  • Для типа Дерево Ян "денежными днями" будут 2, 6, 14, 16 и 26 февраля.
  • Для типа Огонь Ян "денежными днями" будут 4, 8, 16, 18 и 28 февраля.
  • Для типа Земля Ян "денежными днями" будут 6, 10, 12, 18, 20 и 24 февраля.
  • Для типа Металл Ян "денежными днями" будут 2, 8, 12, 20 и 22 февраля.
  • Для типа Вода Ян "денежными днями" будут 4, 10, 14, 22 и 24 февраля.
  • Для типа Дерево Инь "денежными днями" будут 1, 5, 13, 15, 25 февраля.
  • Для типа Огонь Инь "денежными днями" будут 5, 7, 17 и 27 февраля.
  • Для типа Земля Инь "денежными днями" будут 3, 9, 15, 19, 21 и 27 февраля.
  • Для типа Металл Инь "денежными днями" будут 1, 7, 11, 19 и 21 февраля.
  • Для типа Вода Инь "денежными днями" будут 3, 11, 13 и 23 февраля.

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Автор Юлиана Смирнова
Юлиана Смирнова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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