Женщина-Дева умеет сильно любить, но часто прячет эмоции

Дева — это сочетание интеллекта, здравого смысла и внимания к деталям. Такая женщина — очень умна, скромна и талантлива. Многие мужчины побоятся её соблазнить, тем более она может притвориться, создав образ неприступной и холодной женщины-вамп. Однако Дева всего лишь практична, реалистична и осторожна, когда дело доходит до начала новых отношений. Она никогда не отдастся кому-то просто так, не оценив его характер и душу, говорят астрологи.

Дева никак не попадает в категорию избалованных женщин, думающих только о материальных благах. Она будет с благодарностью принимать подарки, но по-настоящему обрадуется вещам только в том случае, если они практичны и просты в использовании.

Женщина-Дева умеет сильно любить, но предпочитает прятать эмоции до тех пор, пока не будет к этому готова.