Астролог: у каждого знака Зодиака есть своё место силы

Астролог Катерина Дятлова рассказала, что у каждого знака Зодиака есть места, где они могут зарядиться энергией, в частности, Овен и Скорпион могут пополнить запас сил в местах, которые провоцируют выработку адреналина, например, аттракционы.

"Пополнить энергию им поможет и русская баня или сауна, термальные источники, спортзал, процедуры массажа", — приводит её слова Москва 24.

Для Тельцов и Весов местом силы является природа: горы, парки, сады, фермы, а также походы на выставки, в музеи, галереи, театры, рестораны.

По словам астролога, Девам и Близнецам нужно черпать энергию из путешествий. А вот Раки и Львы могут пополнить запас сил в родном доме, ресторанах национальной кухни, концертах, шоу, караоке, казино, цирке, кино.

"Стрельцов и Рыб заряжают энергией бесконечные природные пространства и водоёмы", — отметила Дятлова.

По мнению специалиста, Козерогам и Водолеям для восстановления сил важно уединится, хотя они заряжаются энергией и в компании друзей, в любых местах коллективных сборищ.