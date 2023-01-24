Чтобы соблазнить мужчину-Деву, нужно уважать его потребность в чистоте и порядке, говорят астрологи.
В большинстве случаев такие мужчины вступают в романтические отношения с осторожностью, Девы не любят торопить события. Они хотят узнать человека поближе, прежде чем начинать что-то серьезное.
Мужчины-Девы могут вести себя хладнокровно, но в действительности это глубокие и чувственные люди, партнёрша мужчины-Девы должна быть достаточно терпеливой, чтобы противостоять его склонности всё чрезмерно анализировать.
Предстоит тяжёлая работа, чтобы сбить мужчину-Деву с его курса. Такому мужчине нужен партнёр, чтобы вдохновлять, напоминать ему о том, какой он талантливый. Если мужчина-Дева найдёт честную, терпеливую и аккуратную спутницу жизни, то он сможет прожить с ней всю жизнь.
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