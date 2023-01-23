Советы Васту для успешной карьеры

Васту — древняя в мире наука о строительстве и обустройстве пространства, основанная на законах природы и энергетических потоках Вселенной. И на некоторые советы Васту стоит обратить внимание тем, кто мечтает об успешной карьере.
Северное направление — для получения новых карьерных возможностей.
Восточное направление — для достижения знаний и мудрости.
Северо-восточное направление — для концентрации и решительности.
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Минобороны Польши сообщило местным парламентариям о своём видении планов РФ по вторжению на территорию страны.