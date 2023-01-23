Советы Васту для успешной карьеры: важно сидеть лицом на север

Васту — древняя в мире наука о строительстве и обустройстве пространства, основанная на законах природы и энергетических потоках Вселенной. И на некоторые советы Васту стоит обратить внимание тем, кто мечтает об успешной карьере.

Советы Васту для успешной карьеры

Сядьте лицом на север, восток или северо-восток. Комната должна находиться на юго-западе, если вы менеджер или владелец фирмы. Студенты или люди, ищущие работу, могут использовать восточную, северную или северо-восточную комнаты.

Северное направление — для получения новых карьерных возможностей. Восточное направление — для достижения знаний и мудрости. Северо-восточное направление — для концентрации и решительности.

Держите свои электронные девайсы, такие как ноутбуки, телефоны, зарядные устройства, в юго-восточном направлении, чтобы получить максимальную пользу от гаджетов.

Держите растения и цветы в юго-восточном направлении.

Постарайтесь, чтобы рядом с вашим рабочим столом было открытое пространство.