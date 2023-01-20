Девы практичны и трудолюбивы, они всегда точно знают, где искать суть любой проблемы. Их методология заставляет их блистать на работах, требующих хорошей организации, работы с документами, решения проблем. И на работе они само совершенство, ни один другой знак не относится с таким вниманием к деталям, считают астрологи.
Влюблённые в книги и искусство, они становятся хорошими критиками, а их потребность помогать человечеству может оказаться полезным качеством, если Девы решат стать врачами, медсёстрами или психологами.
Поскольку Дева практична, то ей свойственно экономить деньги и всегда что-то откладывать. Иррациональные траты они будут рассматривать как избалованность. К сожалению, зачастую Девы становятся слишком скупыми, поэтому им стоит периодически напоминать и про земные радости.
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