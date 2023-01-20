Астрологи: Женщина-Лев ценит партнёров-романтиков

Женщины-Львы очень сердечные и душевные, им важно, чтобы их любили, чтобы ими восхищались. Как и все люди, рожденные под знаком зодиака Лев, они любят быть в центре внимания. Чтобы соблазнить её, нужно хорошо с ней обращаться, уважать, делать комплименты и мириться с тем, что она заслуживает роскошный образ жизни, считают астрологи.

Женщина-Лев ценит партнёров-романтиков, также она ожидает, что станет центром чьего-то мира, оказывая человеку, которого она любит, такое же королевское обращение. Женщина-Лев требует принятия её недостатков и восхищения её качествами. Ей не нравится соперничать за любовь, и она хочет иметь ясность в отношениях.

Женщина-Лев всегда будет рада сходить в театр, музей или модный ресторан. Ей хочется, чтобы её осыпали цветами и подарками. Она может быть немного властной и привыкла контролировать свою жизнь. Если партнёр считает её своей королевой, то она ответит ему заботой и вниманием.