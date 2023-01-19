Астролог: в Новый год по китайскому календарю на столе должны быть мандарины

В 2023 году китайский Новый год отмечается 22 января. Ночь с 21-го на 22-е число обладает сильной энергией, которую нужно уметь использовать, рассказала эксперт по китайской астрологии Юлия Богданова. Об этом сообщает сайт Москва 24.

Астролог посоветовала к новогодней ночи убраться и избавиться от старого. Нужно обойти все комнаты с горящей свечой, а затем с колокольчиком. После этого — открыть окна, чтобы впустить энергию.

Желания можно выписать на бумагу и положить в красный конверт, перевязать красной ленточкой и хранить до нового года, добавила специалист.

Также на столе в этот праздник должны быть мандарины, заключила Богданова.