В 2023 году китайский Новый год отмечается 22 января. Ночь с 21-го на 22-е число обладает сильной энергией, которую нужно уметь использовать, рассказала эксперт по китайской астрологии Юлия Богданова. Об этом сообщает сайт Москва 24.
Астролог посоветовала к новогодней ночи убраться и избавиться от старого. Нужно обойти все комнаты с горящей свечой, а затем с колокольчиком. После этого — открыть окна, чтобы впустить энергию.
Желания можно выписать на бумагу и положить в красный конверт, перевязать красной ленточкой и хранить до нового года, добавила специалист.
Также на столе в этот праздник должны быть мандарины, заключила Богданова.
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