Астрологи: мужчины-Львы любят дарить дорогие подарки

Мужчина-Лев хочет, чтобы его вторая половинка обращалась с ним, как с королём, и дело вовсе не в нарциссизме, это внутренняя потребность мужчин-Львов, отмечают астрологи.

Планы Львов на личную жизнь всегда грандиозные и с элементом драмы. Таких мужчин надо осыпать восхищением, преданностью и вниманием. Мужчины-Львы любят дарить подарки, когда влюблены, часто дорогие. Любая партнёрша, которая хочет остаться с ним, должна доказать, что она достойна королевского обращения. Мужчина-Лев любит комплименты, и хотя он кажется уверенным в себе, его нужно часто хвалить, только тогда он почувствует себя в безопасности рядом с любимым человеком.

Каким бы романтичным и страстным он ни был, этот мужчина редко выберет женщину, которая "не подходит" к его внешности или не делает его привлекательным в глазах других. Известно, что мужчина-Лев легко соглашается с ролью вечного холостяка, при этом он всегда на охоте и прославляет любовь и жизнь. Он всегда в центре внимания, но вашим отношениям ничего не угрожает, пока его обожают так, как он хочет.