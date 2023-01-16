Астрологи: Женщина-Водолей независима, загадочна и непоследовательна

Женщина-Водолей независима, загадочна, свободолюбива и эксцентрична, с прекрасным чувством юмора и странной неспособностью оставаться последовательной и настоящей. Астрологи отмечают, что женщина-Водолей только кажется холодной и отчуждённой, но ей нужен спутник для романтических отношений и общения.

Женщина-Водолей может стать отличным партнёром, но её преданность второй половинке не продлится долго, если она почувствует, что мужчина её не уважает. Её тянет к неординарным людям, которые выделяются из толпы, ей нужен кто-то, кто завоюет её доверие.

Женщина-Водолей — партнёр с богатым воображением, особенно в плане сексуального самовыражения, она хочет регулярно пробовать что-то новое. Тем не менее ей нужно знать, что её ценят и любят.