Экстрасенс: Зеленский "загнан в угол" и постоянно думает о смерти

На роликах, которые регулярно записывает президент Украины, заметно, что он сильно нервничает. О главном страхе Владимира Зеленского рассказала экстрасенс Мирелла Гасанова в беседе с "МК".

По её словам, Зеленский стал подвержен сильным фобиям, с которыми не может никак справиться. И его состояние ухудшается с каждым днём.

Зеленский хорошо понимает, что загнан в угол, постоянно думает о смерти и считает, что его дни сочтены. Его трясёт от одной мысли об этом, так как он понимает, что там его ждёт расплата за всё совершённое зло, заметила эксперт.

По мнению собеседницы издания, нервное поведение Зеленского будет только усугубляться в ближайшее время, а российские военные скоро возьмут крупные города Украины под свой контроль, после чего начнёт налаживаться мир.