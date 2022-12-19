Если вы изменили в последнее время своим привычкам, то у вас будет возможность всё исправить на этой неделе, когда Юпитер в Овне во вторник войдёт в вашу рутинную зону. Вы полны сил и энергии и готовы достичь чего угодно. Однако не слишком задирайтесь. Будет больно падать.
Солнцестояние — идеальное время, чтобы собраться с друзьями и родственниками. В течение следующих четырёх недель вас будут приглашать на множество общественных мероприятий.
Пятница — идеальный день для праздничной вечеринки во время новолуния в Козероге.
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