Гороскоп для Девы: вторник начинается с периода возрождения

Вторник начинается с периода возрождения, когда Юпитер снова входит в знак Овна, перемещаясь в вашу зону трансформации. Вы готовы вступить в новый год с уверенностью, что всё сложится наилучшим образом.

Отпустите любые негативные мысли, за которые вы цеплялись, и работайте над созданием новых возможностей. Особенно если вы работаете в творческой сфере. Ваши таланты получат значительный импульс, когда Солнце в Козероге перейдёт в вашу творческую зону в среду. Готовясь к зимним каникулам, вы найдёте возможности проявить себя с помощью интересных увлечений и новых проектов.

Веселитесь и наслаждайтесь духом курортного сезона во время новолуния в Козероге в пятницу. Планируете ли вы уютное свидание или смотрите свои любимые праздничные фильмы, успокойте свои мысли и просто наслаждайтесь моментом.