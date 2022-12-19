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Прогноз для Овнов на неделю: к вам снова возвращается удача

Гороскопы

После небольшой паузы к вам снова возвращается удача, ведь Юпитер входит в знак Овна во вторник. Поскольку близится Новый год, самое время подумать о том, чего вы хотите достичь в следующем году. Вам выпадет шанс осуществить свои самые смелые мечты.

Ваши амбиции будут зашкаливать в среду, Солнце в Козероге — самое подходящее время для вашей карьеры. Сейчас самое время сосредоточиться на репутации и продумать себе имидж. Однако с серьёзными шагами придётся повременить до следующего года.

В пятницу, когда ожидается новолуние в Козероге, вам выпадет шанс устроиться на хорошую работу. Начните заранее готовить резюме. Ну и пора определяться с планами на успешный 2023 год.

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Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Куратор Ирина Шлионская
Ирина Шлионская — автор Правды.Ру
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