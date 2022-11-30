Астролог Ольга Мазур сообщила, что в декабре шесть знаков гороскопа ждёт удача в карьере, это:

"У Овнов в декабре могут решиться вопросы повышения по службе. Для Близнецов наступает час икс. Поворотным в плане карьеры декабрь может стать для Дев. Очень продуктивным и перспективным декабрь может оказаться для Стрельцов. Козерогам потребуются серьёзные усилия для достижения поставленной цели. Значимым в плане карьеры декабрь станет и для Рыб: велика вероятность повышения в должности", — как сообщает Москва 24.