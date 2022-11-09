Косторной передал предсказание Ванги про "день шести двоек" — 22.12.2022

Называющий себя кумом болгарской провидицы Ванги российский бизнесмен Сергей Косторной явил миру её новое пророчество, напомнив, что ясновидящая — хотя никогда не бывала в России — относилась к нашей стране "с особой теплотой", считая "важной мировой духовной опорой".

Именно поэтому, утверждает бизнесмен, она много "видела" про РФ. Косторной словно намекнул — ему есть ещё, что "открывать" россиянам от имени Ванги.

В этот раз "кум" ясновидящей сообщил, что она считала "день шести двоек" — 22.12.2022 — "роковой датой" и предупреждала: в этот день произойдет нечто страшное:

"На солнышке погреемся, и чёрной тенью падёт Солнце. Ужасающая катастрофа настигнет человечество, лишив жизни многих людей. Спокойнее станет лишь в 2023 году. Но прежде людям придется пережить немало бед", — "цитирует" Косторной слова бабы Ванги.

Что именно произойдёт, он не уточняет, предполагая, что "вспышка на Солнце спровоцирует катаклизм, с которым ранее мир не сталкивался".

Можно, конечно, поиронизировать на этот счёт. Однако, если вспомнить, как однажды уже со скепсисом отнеслись к "увиденному" Вангой коронавирусу…

Но в любом случае, напомним: учёные в предсказания и прочую мистику не верят и нам не советуют.