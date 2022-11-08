Астролог Парамсон: полное лунное затмение повлияет на ситуацию в Донбассе

25 октября прошло солнечное затмение, а сегодня, 8 ноября, в Москве будет наблюдаться полное лунное затмение. Об этом заявила астролог Юлия Парамсон. Специалист отметила, что два таких явления создают некий коридор затмений с мощным энергетическим импульсом.

"Как правило, в эти дни уходит старое. Происходит ряд событий, ведущих к переменам", — заявила эксперт.

Астролог подчеркнула, что именно в этот период все ошибки прошлого возвращаются бумерангом и их необходимо исправить. В прошлый раз подобное явление было восемь лет назад.

"Тогда был Евромайдан, Оранжевая революция, началась война в Донбассе. Всё, что делалось тогда, останется в прошлом. Сейчас начнётся новый цикл", — сообщила Парамсон в беседе с интернет-изданием "Подмосковье Сегодня".

Также астролог предсказала глобальный подход к трансформации всей финансовой системы в мире.