Экстрасенс Кажетта Ахметжанова об окончании СВО: затянется надолго

Участница проекта "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова заверила, что ближайшие месяцы для России станут "самыми тяжёлыми" из-за положения небесных тел.

По её словам, спецоперация на Украине затянется на более долгий срок.

"Специальная военная операция продлится ещё три года, которые будут сопровождаться новыми волнами мобилизации", — цитирует экстрасенса StarHit. ru.

С Ахметжановой согласен и ректор академии астрологии Михаил Левин.

"Сейчас идет квадрат Сатурна с Ураном на небе. Для России это всегда тяжёлый период. Закончится он к концу ноября и сам по себе распадётся к середине декабря", — сообщил астролог.