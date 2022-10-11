Участница проекта "Битва экстрасенсов" Кажетта Ахметжанова заверила, что ближайшие месяцы для России станут "самыми тяжёлыми" из-за положения небесных тел.
По её словам, спецоперация на Украине затянется на более долгий срок.
"Специальная военная операция продлится ещё три года, которые будут сопровождаться новыми волнами мобилизации", — цитирует экстрасенса StarHit. ru.
С Ахметжановой согласен и ректор академии астрологии Михаил Левин.
"Сейчас идет квадрат Сатурна с Ураном на небе. Для России это всегда тяжёлый период. Закончится он к концу ноября и сам по себе распадётся к середине декабря", — сообщил астролог.
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