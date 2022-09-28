Астрологи: Полнолуние 9 октября — время для исцеления

Полнолуние в Овне 9 октября — это время для исцеления, считают астрологи. Большая часть этой магии исходит от астероида Хирон, который объединяет силы с этой фазой Луны.

Хирон в сочетании с лунной энергией Овна обещает исцеление, если мы перестанем бороться и отпустим ситуацию. Он открывает нам новые возможности. Хирон известен как целитель, при этом он черпает силу и мудрость из собственных ран, которые он даже и не собирается залечивать. Он смирился с тем, что некоторые раны слишком глубоки, некоторые, возможно, были просто созданы звёздами. И эти раны он использовал как топливо для своего пробуждения.

Хирон учит, что даже если мы сломлены, горюем, грустим, страдаем от одиночества или болезней, то это не повод сдаваться. Раны — это тайные порталы, дарующие более глубокое понимание вещей. Они учат нас состраданию, помогают исцелять других.

Во время полнолуния Хирон усилит свою огненную энергию, потенциально привлекая проблемы из прошлого, которые необходимо решить. Может казаться, что мы достигли предела, но необходимо продолжить движение, ведь тогда огненная энергия принесёт исцеление.

Движение предполагает и бег как таковой, и занятия танцами, и фитнес-тренировки. Необходимо делать хоть какие-то шаги, чтобы изменить что-то в нашей жизни.

Венера, планета любви, также очень активна в это полнолуние. Если мы притворялись в отношениях со вторыми половинками, если не смогли выстроить отношения, то эта ложь может всплыть. Стоит пересмотреть ваши отношения.

Что бы ни происходило, важно помнить, что это последнее полнолуние перед началом сезона затмений. Астрологи отмечают, что 9 октября будет много успокаивающей и исцеляющей энергии, которая принесёт легкость и напомнит, что жизнь — это не только белое, но и чёрное.