Прогноз на неделю для Водолеев: "За преданность работе вы получите премию"

На этой неделе Водолеи смогут достичь душевного спокойствия и избавиться от проблем в личной жизни. Транзитный Юпитер может наделить вас экспансивностью. Это хорошая неделя, чтобы приложить максимум усилий в своей профессиональной деятельности. Начальство заметит вашу преданность работе. Вы даже можете получить премию, что побудит вас работать лучше и профессионально расти, считают астрологи Timesnow.

Расположение планет может привести как к значительным прибылям, так и к неожиданным потерям. Вам нужно сосредоточиться на своих сбережениях и не тратить деньги на ненужное.

Могут быть небольшие проблемы со здоровьем, но это не повод для беспокойства. Немного скорректируйте рацион питания в сторону ЗОЖ и займитесь спортом — это поддержит вас в форме в долгосрочной перспективе.