На этой неделе Водолеи смогут достичь душевного спокойствия и избавиться от проблем в личной жизни. Транзитный Юпитер может наделить вас экспансивностью. Это хорошая неделя, чтобы приложить максимум усилий в своей профессиональной деятельности. Начальство заметит вашу преданность работе. Вы даже можете получить премию, что побудит вас работать лучше и профессионально расти, считают астрологи Timesnow.
Расположение планет может привести как к значительным прибылям, так и к неожиданным потерям. Вам нужно сосредоточиться на своих сбережениях и не тратить деньги на ненужное.
Могут быть небольшие проблемы со здоровьем, но это не повод для беспокойства. Немного скорректируйте рацион питания в сторону ЗОЖ и займитесь спортом — это поддержит вас в форме в долгосрочной перспективе.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.