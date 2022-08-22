Прогноз на неделю для Козерогов: "Возможны разногласия в семье"

На этой неделе Козероги будут мотивированы на то, чтобы заняться благотворительной деятельностью. Вы можете делать пожертвования или помогать нуждающимся. Возможно, вам захочется быть в курсе самых нашумевших событий. Креативность может проявиться в вас весьма необычным образом. Вы вдохновитесь на творческую работу, которая может стать для вас источником внутренней радости, считают астрологи Timesnow.

Будьте осторожны, возможны разногласия с супругом. Побольше любви и искренности — и тогда отношения удастся спасти. Рекомендуется прислушиваться не только к словам, но и к эмоциям. Разговор с намерением решить вопрос вместо того, чтобы доказать свою точку зрения, может укрепить вашу связь.

Что касается расходов, то на этой неделе вам придётся убавить аппетиты, чтобы избежать перерасхода на ненужные вещи. Если у вас тяга к расточительству, то задумайтесь, возможно, вы пытаетесь заполнить пустующее пространство.

Инвестиции могут показаться достаточно привлекательным способом получить доход, но сейчас не время идти на такой риск.