На этой неделе вам стоит уделить больше времени детям. Вы будете готовы принять требования своих отпрысков. Но в будущем вам, возможно, придется искать компромисс. В противном случае можно испортить отношения с домочадцами, считают астрологи Timesnow.
Женщины, рожденные под знаком Стрельца, могут увлечься новым занятием. Мужчин-Стрельцов ждут случайные встречи со старыми друзьями.
Стрельцы могут улучшить свою репутацию на рабочем месте. Кому-то придётся принять важное решение относительно текущей работы над проектами. Вы можете не получить поддержки от своего начальника или старших в выполнении задач.
Женщины-Стрельцы, желающие стать матерями, осуществят свою мечту в ближайшие дни. На этой неделе вам может понадобиться помощь врача.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.