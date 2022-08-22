Прогноз на неделю для Стрельцов: "Стоит уделить больше времени детям"

На этой неделе вам стоит уделить больше времени детям. Вы будете готовы принять требования своих отпрысков. Но в будущем вам, возможно, придется искать компромисс. В противном случае можно испортить отношения с домочадцами, считают астрологи Timesnow.

Женщины, рожденные под знаком Стрельца, могут увлечься новым занятием. Мужчин-Стрельцов ждут случайные встречи со старыми друзьями.

Стрельцы могут улучшить свою репутацию на рабочем месте. Кому-то придётся принять важное решение относительно текущей работы над проектами. Вы можете не получить поддержки от своего начальника или старших в выполнении задач.

Женщины-Стрельцы, желающие стать матерями, осуществят свою мечту в ближайшие дни. На этой неделе вам может понадобиться помощь врача.