Эта неделя обещает быть хорошей и радостной для представителей этого знака зодиака. Планеты благоволят предпринимателям, рассматривающим новые проекты. Чтобы избавиться от прошлых обид, освободиться от бремени, которое несли в течение долгого времени, проявите к кому-нибудь сочувствие, считают астрологи Timesnow.
Женщины-Скорпионы, вероятно, преуспеют на работе на этой неделе. Карьерный рост — это именно то, что вы ищете прямо сейчас. Со временем вы поймете, что способны достичь всего, чего захотите.
Отцы-Скорпионы войдут в зону самоанализа. В ближайшие дни вы будете больше беспокоиться о своих детях. Вам рекомендуется не быть слишком строгими к себе.
На этой неделе бизнесменам рекомендуется не браться за новые проекты. Незавершенные задачи, скорее всего, будут накапливаться, и вы начнете волноваться.
Скорпионам рекомендуется следить за своим здоровьем. Компульсивное переедание и употребление алкоголя может стать причиной ухудшения вашего здоровья.
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Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович признал, что Украина полностью зависима от поставок западного вооружения и боеприпасов.