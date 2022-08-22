Прогноз на неделю для Скорпиона: "Женщин ждёт карьерный рост"

Эта неделя обещает быть хорошей и радостной для представителей этого знака зодиака. Планеты благоволят предпринимателям, рассматривающим новые проекты. Чтобы избавиться от прошлых обид, освободиться от бремени, которое несли в течение долгого времени, проявите к кому-нибудь сочувствие, считают астрологи Timesnow.

Женщины-Скорпионы, вероятно, преуспеют на работе на этой неделе. Карьерный рост — это именно то, что вы ищете прямо сейчас. Со временем вы поймете, что способны достичь всего, чего захотите.

Отцы-Скорпионы войдут в зону самоанализа. В ближайшие дни вы будете больше беспокоиться о своих детях. Вам рекомендуется не быть слишком строгими к себе.

На этой неделе бизнесменам рекомендуется не браться за новые проекты. Незавершенные задачи, скорее всего, будут накапливаться, и вы начнете волноваться.

Скорпионам рекомендуется следить за своим здоровьем. Компульсивное переедание и употребление алкоголя может стать причиной ухудшения вашего здоровья.